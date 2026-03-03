Cervinara, 68enne ha un malore mentre cerca i tartufi: è morto in montagna In corso le operazioni di recupero del corpo senza vita del 68enne

di Paola Iandolo

Un 68enne di Cervinara ha perso la vita questa mattina mentre si trovava in montagna alla ricerca di tartufi insieme a un amico. L’uomo era uscito di buon’ora per un’escursione nei boschi del monte Partenio, zona che conosceva molto bene essendo un cercatore esperto.

Improvvisamente avrebbe accusato un malore, con ogni probabilità un infarto, perdendo l’equilibrio e precipitando in un’area particolarmente impervia. L’amico che era con lui ha assistito alla scena, vedendo prima il malore e poi la caduta nel vuoto, ed è stato lui a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l’elisoccorso, che ha sorvolato la zona per individuare con precisione il punto in cui si trovava il corpo. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il 68enne, molto conosciuto in paese, non c’è stato nulla da fare. La salma è stata consegnata alla famiglia.