Aree Interne, confronto a Cesinali con l'eurodeputato PD Topo Due giorni promossa dall'Associazione Give Back - Giovani Aree Interne

Al centro di aggregazione di Villa San Nicola a Cesinali, evento conclusivo della Winter School ComunitAree, organizzata dall'Associazione Give Back - Giovani Aree Interne con la partecipazione dell'eurodeputato del PD Raffaele Topo. "Noi dobbiamo provare a far vivere queste comunità investendo nel capitale umano e nei fattori di forza che possono essere da traino e da funzione per queste realtà. - ha spiegato - Non possiamo negarlo che le metropoli avranno un ruolo decisivo, ma proprio per questo dobbiamo prestare un occhio a tutto il resto perché non sparirà. Questa è la funzione vera della politica: non smarrire attenzioni su grandi comunità che hanno bisogno della politica per vivere e vivere meglio". Al centro idee concrete, azioni e reti di collaborazione per il rilancio delle comunità locali nelle aree interne con i giovani protagonisti: "È un'iniziativa che ha visto mobilità, organizzata nella scorsa estate a Bagnoli e alla quale hanno preso parte oltre 50 ragazzi provenienti da tutta Italia e nella due giorni abbiamo fatto il punto della situazione sulle competenze sviluppate e su ulteriori riflessioni. Parliamo di aree interne, una problematica che non è solo del sud, non è solo dell'Italia, ma è una problematica europea", ha sottolineato il presidente di Give Back - Giovani Aree Interne, Roberto Sullo.