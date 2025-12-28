Buon pari, ma altri rimpianti per l'Avellino: la classifica alla pausa La capacità di recuperare, dall'altra parte le occasioni sprecate in diverse fasi: via alla sosta

Quota 22 dopo 18 turni con 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte: ecco i numeri principali dell'Avellino alla pausa del campionato di Serie B. Epilogo nel 2025 per il torneo cadetto con il pareggio tra i lupi e il Bari al "San Nicola" con Biasci a rispondere al vantaggio di Dickmann in un match vissuto su buonissime fasi dai biancoverdi che, però, ancora una volta, non hanno trovato l'ultimo passaggio per finalizzare soluzioni offensive ben costruite dall'undici, migliorato lungo la gara da Biancolino. Il pareggio pone fine alla striscia di 7 sconfitte di fila per l'Avellino a Bari. La conferma del 3-5-2 con Cancellotti terzo a destra e con Enrici terzo a sinistra ha aperto a Milani nel ruolo di esterno a tutta fascia sulla corsia mancina, ma il nazionale venezuelano non ha sfruttato al massimo l'occasione. L'ingresso di Russo con il cambio di modulo ha regalato lo sprint utile per il pari di Biasci con un tap-in generato dalla conclusione del nativo di Capua non trattenuta da Cerofolini. Insomma, un buon pari, ma con altri rimpianti in trasferta. Sono 5 i punti di vantaggio sulla zona rossa, 4 quelli di ritardo dall'ultimo posto utile per i playoff: per l'obiettivo primario, la salvezza, l'Avellino resta in gestione, ma con la necessità di ripartire con forza nel 2026 (Biasci ha rimarcato l'importanza dei due match casalinghi consecutivi alla ripresa del torneo contro la Sampdoria e la Carrarese), per sognare in grande (aspetto sottolineato da Biancolino nel post-gara del "San Nicola") tanto passerà anche dall'equilibrio da centrare con il mercato. Al direttore sportivo Aiello toccherà sfoltire la rosa che presenta fuorilista e diverse pedine fuori dal progetto aggiungendo quei pochi tasselli utili per integrare le caratteristiche del gruppo a disposizione del tecnico di Capodichino, pronto a schierare Sala sulla fascia sinistra e Favilli con D'Andrea nelle soluzioni offensive. Ecco la classifica dopo 18 turni.