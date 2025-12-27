Bari-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi

Pareggio al "San Nicola", 1-1 tra il Bari e l'Avellino. Lupi che rischiano in avvio sulla chance sprecata da Gytkjaer, non sfruttano le occasioni nella seconda parte del primo tempo, subiscono il gol di Dickmann in avvio di ripresa per poi centrare il pari con Biasci. Cambi utili alla causa biancoverde.
Il tabellino
A breve le pagelle
Serie B
Diciottesima Giornata
Bari-Avellino 1-1
Marcatori: 7' st Dickmann (B), 23' st Biasci (A)
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni (40' st Kassama), Nikolaou; Dickmann, Verreth (40' st Bellomo), Maggiore (28' st Antonucci), Mane (28' st Rao); Castrovilli, Braunoder; Gytkjaer (43' st Moncini). All. Vivarini. A disp. Pissardo, Burgio, Pagano, Partipilo, Vicari, Colangiuli, Cerri
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Besaggio, Palmiero (24' st Palumbo), Sounas, Milani (14' st Russo); Biasci (43' st Lescano), Tutino (14' st Patierno). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Cagnano, Panico, Manzi
Arbitro: Zufferli
Ammoniti: Cancellotti (A), Missori (A), Braunoder (B), Pucino (B), Patierno (A), Cerofolini (B)
Assistenti: Capaldo e Pistarelli
Quarto ufficiale: Mucera
VAR e AVAR: Cosso e Meraviglia
Recupero: 2' pt, 5' st