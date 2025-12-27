Bari-Avellino 1-1: tabellino e voti dei lupi Biasci per cancellare il vantaggio firmato da Dickmann per il pari al "San Nicola"

Pareggio al "San Nicola", 1-1 tra il Bari e l'Avellino. Lupi che rischiano in avvio sulla chance sprecata da Gytkjaer, non sfruttano le occasioni nella seconda parte del primo tempo, subiscono il gol di Dickmann in avvio di ripresa per poi centrare il pari con Biasci. Cambi utili alla causa biancoverde.

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie B

Diciottesima Giornata

Bari-Avellino 1-1

Marcatori: 7' st Dickmann (B), 23' st Biasci (A)

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni (40' st Kassama), Nikolaou; Dickmann, Verreth (40' st Bellomo), Maggiore (28' st Antonucci), Mane (28' st Rao); Castrovilli, Braunoder; Gytkjaer (43' st Moncini). All. Vivarini. A disp. Pissardo, Burgio, Pagano, Partipilo, Vicari, Colangiuli, Cerri

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Besaggio, Palmiero (24' st Palumbo), Sounas, Milani (14' st Russo); Biasci (43' st Lescano), Tutino (14' st Patierno). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Cagnano, Panico, Manzi

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Cancellotti (A), Missori (A), Braunoder (B), Pucino (B), Patierno (A), Cerofolini (B)

Assistenti: Capaldo e Pistarelli

Quarto ufficiale: Mucera

VAR e AVAR: Cosso e Meraviglia

Recupero: 2' pt, 5' st