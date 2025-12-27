Bari-Avellino 1-1, il ds Aiello: "2025 fantastico, testa al futuro" "Mercato? Dovremo fare qualcosa in uscita e per la fascia ci siamo già mossi"

"Abbiamo affrontato una squadra in difficoltà, siamo stati bravi a sviluppare il match e potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, ma va bene così anche in virtù del gol subito". Così Mario Aiello si è espresso al termine di Bari-Avellino 1-1. "Anche loro hanno avuto altre chance. - ha affermato direttore sportivo dei lupi - Ci teniamo stretto questo punto. Il mercato? In uscita dobbiamo fare un po' di cose perché abbiamo tanti calciatori. Dobbiamo sfoltire la rosa e cercheremo di mettere qualche tassello per completarci. Sulla sinistra siamo già intervenuti. Con la difesa a 3 dobbiamo inserire altre pedine nella linea dei centrali per una sana concorrenza ripartendo, però, da ciò che è stato già sistemato nell'ultimo periodo. Il 2025 è stato un anno fantastico, ha garantito quello che volevamo, ma ora dobbiamo pensare a ciò che occorre per il futuro. Conta il guardare avanti".