Bari-Avellino 1-1, Biancolino: "Punto importante, ma si poteva ottenere di più" Il commento del tecnico biancoverde al termine del match

"Un peccato. Era importante fare risultato, l'abbiamo ottenuto, ma si poteva ottenere di più. Un gol da evitare con un'uscita aggressiva mancata, ma siamo stati bravi a non mollare e abbiamo ripreso il match". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Bari-Avellino 1-1. "Non abbiamo trovato la distanza tra Enrici e Milani, non abbiamo subito tanto, ma si poteva fare di più. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Il centrocampo? Bene, ma come tutta la squadra. Giochiamo tra le linee, ma peccato per l'ultimo passaggio e nella giocata finale. Biasci? Non basta. Sta facendo il suo, ma mi aspetto tanto dagli altri e da tutti. Il mercato? La società e il direttore sanno cosa penso. Io penso ad allenare questo gruppo di uomini e sono orgoglioso. Sappiamo tutti che qualcosina andrà fatto. Si chiude un anno fantastico. Era un sogno allenare l'Avellino. Sono un sognatore e fatemi sognare ancora. Auguri a tutti i nostri tifosi. Abbiamo visto anche qui un settore ospiti strapieno e complimenti a loro”.