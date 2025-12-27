"Un peccato. Era importante fare risultato, l'abbiamo ottenuto, ma si poteva ottenere di più. Un gol da evitare con un'uscita aggressiva mancata, ma siamo stati bravi a non mollare e abbiamo ripreso il match". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Bari-Avellino 1-1. "Non abbiamo trovato la distanza tra Enrici e Milani, non abbiamo subito tanto, ma si poteva fare di più. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Il centrocampo? Bene, ma come tutta la squadra. Giochiamo tra le linee, ma peccato per l'ultimo passaggio e nella giocata finale. Biasci? Non basta. Sta facendo il suo, ma mi aspetto tanto dagli altri e da tutti. Il mercato? La società e il direttore sanno cosa penso. Io penso ad allenare questo gruppo di uomini e sono orgoglioso. Sappiamo tutti che qualcosina andrà fatto. Si chiude un anno fantastico. Era un sogno allenare l'Avellino. Sono un sognatore e fatemi sognare ancora. Auguri a tutti i nostri tifosi. Abbiamo visto anche qui un settore ospiti strapieno e complimenti a loro”.
Bari-Avellino 1-1, Biancolino: "Punto importante, ma si poteva ottenere di più"
Il commento del tecnico biancoverde al termine del match
