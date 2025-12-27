Bari-Avellino: tamponamento a catena sull'A14 per 7 minivan Incidente stradale sull'A14: fortunatamente non si segnalano feriti gravi nel sinistro

Ben 7 minivan di tifosi diretti a Bari per la partita dell'Avellino, iniziata alle 19.30 al "San Nicola", sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sull'autostrada A14 con tamponamento a catena all'altezza di Molfetta con Bisceglie che era zona di uscita, nell'itinerario indicato, per i supporter provenienti dall'Irpinia e diretti all'impianto sportivo per la gara del torneo di Serie B. Danni ai veicoli, ma fortunatamente non si segnalano feriti tra le persone coinvolte nel sinistro. Pronto intervento di ambulanze e della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Inevitabili rallentamenti e code con disagi alle circolazioni.

In aggiornamento