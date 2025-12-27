Scuola, proposte accorpamento 2026/2027: per Ariano sarebbe un disastro Decisioni calate dall'alto che peseranno come un macigno per molti comuni e i rispettivi sindaci

Il 2026 ormai alle porte si annuncia particolarmente rovente sul fronte scolastico con la scure del dimensionamento scolastico che rischia di provocare un vero e proprio terremoto. I piani riguardano l’anno scolastico 2026/2027. Decisioni calate dall'alto che peseranno come un macigno per molti comuni e i rispettivi sindaci. Una vera e propria "maledizione", così è stata definita che porterebbe alla cancellazione e taglio di istituti, riduzione di personale, accorpamento di classi e servizi cessati.

Ecco cosa si prospetterebbe per Ariano Irpino, tra le realtà più colpite in Campania:

Proposte accorpamenti A.S 2026/2027

1) Accorpamento istituto comprensivo Calvario-Covotta e Mancini. (Calvario-Covotta 492 alunni in reggernza e Mancini 554 alunni. Ad Ariano Irpino diversi istituti in reggenza, anche l'Ic Giulio Lusi, possibile transito ds.

2) Accorpamento istituto scolastico Giuseppe De Gruttola e liceo Pietro Paolo Parzanese. (Is De Gruttola 646 alunni e in reggenza. Liceo Parzanese 573 alunni. Costituzione Is.

Una folle idea con numeri tra l'altro anche sbagliati. Ma al momento fanno sapere dai rispettivi ambienti scolastici: "Non abbiano notizie certe, se ci sarà da combattere lo faremo, sarebbe un danno enorme perdere le varie istituzioni scolastiche della città. E' la storia che si cancella".

Nelle proposte figurano in Campania i comuni di: Pietrelcina, Benevento, Capua, Portico di Caserta, Recale, Vitulazio, Bellona, Aversa, Napoli, Torre del Greco, Giugliano in Campania, Lacco Ameno, Casamicciola, Pozzuoli, Quarto, Pomigliano d'Arco, Salerno, Campagna, Angri, Fisciano, Lancusi.