Scandone Avellino: è la vigilia del recupero contro la Step Back Caiazzo Coach Dell'Imperio: "Da Kmetic qualità alta, ma soprattutto impatto utile nel contesto squadra"

Ritorno in campo in poche ore per la Scandone Avellino. Domani sera (ore 20) la squadra irpina sarà ospite della Step Back Caiazzo per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie B Interregionale. "È inutile negare che la vittoria contro la Carver Roma ci ha dato grande fiducia e ci offre riflessi importanti. - ha spiegato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio - Vincere contro la capolista non era semplice, abbiamo affrontato una squadra strutturata e conquistare i due punti in questo tipo di gare ci ha garantito tanto. C'è questo match infrasettimanale e mi aspetto continuità e la conferma degli aspetti positivi visti nella sfida con la Carver. Sarà una battaglia contro Caiazzo e dovremo farci trovare pronti. Non c'è nulla di scontato in questo campionato. I volti nuovi? Si sono allungate le rotazioni, sarà sempre il campo a dire tutto e a darci le indicazioni utili per il turno di campionato. È un percorso lungo e difficile e l'impegno di tutti è fondamentale. Ogni partita ha la sua storia e tutti possono essere protagonisti. Kmetic ha dimostrato subito il suo livello. È un giocatore che ci dà profondità e qualità nel gioco. È arrivato con umiltà e ci fa più che piacere averlo con noi".