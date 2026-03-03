L'addio a Guido Pompeo con le sue parole: "Fai quello che ti fa stare bene" Grande attestazione di affetto sincero verso i familiari. La lettera commovente del figlio Antonio

E' il giorno dell'addio al leggendario pilota arianese Guido Pompeo. Una folla interminabile ha reso omaggio alla sua salma da ieri ininterrottamente nella casa funeraria Sanzio dove è stata allestita la camera ardente. Una grande attestazione di affetto sincero verso i familiari. Per lui sono giunti da ogni parte. Un fulmine a ciel sereno. Una notizia, la sua morte improvvisa che ha lasciato tutti sgomenti e increduli.

"Tutto è iniziato dal rumore di un motore Alfa Romeo. Per papà Guido - scrive il figlio Antonio - le corse non erano solo velocità, erano precisione, e soprattutto, passione pura. Quella stessa passione che ha trasformato un sogno in realtà, dando vita ad Ariano Irpino a Pompeo Auto.

Oggi, io e mio fratello Angelo portiamo avanti quello che lui ha costruito dal nulla. Ma l'eredità più grande che ci ha lasciato non sono le auto, è la sua straordinaria umiltà.

Papà ci ha insegnato che il successo non si misura in chilometri orari, ma nel bene che semini verso gli altri.

Il suo segreto? Una frase che è diventata il nostro stile di vita: "Fai quello che ti fa stare bene."Grazie Papà per essere stato il nostro pilota migliore e per averci insegnato a guidare con la forza dei valori".

Oggi pomeriggio alle 15.30 nel Santuario Madonna di Fatima a Cardito, nel piano di zona, gli verrà rivolto l'ultimo saluto.