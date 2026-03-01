Ariano, l'ultima cronoscalata verso il cielo: buon viaggio Guido Pompeo Tristissimo primo marzo per il tricolle. Il pilota arianese non c'è più

E' una notizia di quelle che spezzano il fiato e che non avremmo mai voluto scrivere. Guido Pompeo non c'è più. Il pilota arianese, orgoglio del sud Italia è venuto a mancare improvvisamente a Sora in provincia di Frosinone, dove si era recato insieme a suo figlio Angelo e al suo team per prendere parte all'ennesima fiera di ricambi d’epoca originali. Il suo mondo. Era andato tutto come sempre alla grande. Aveva trasmesso con gioia ieri sera a suo figlio Antonio e alla moglie Gerarda le foto dell'ennesimo successo. Poi con il passare delle ore, un malore improvviso, la corsa in ospedale e la vita che finisce in un attimo. Una domenica tristissima

Il nome di Guido è impresso in tanti articolo amarcord di Ottopagine, tra cui il racconto a lui tanto caro di quell'incontro prezioso con Ayrton Senna a Imola. Nel salone di suo figlio Antonio è impressa la foto del compianto pilota automobilistico brasiliano, tre volte campione del mondo di Formula 1.

76 anni, considerato il veterano della cronoscalata, (chi non lo ricorda nell’affascinante e avvincente percorso della Amalfi - Agerola), faceva parte del servizio pista a Imola.

Un mese fa il presidente del club ruote bianche Antonio Ingrisano, volle premiare Guido Pompeo, cuore e anima della leggenda Alfa Romeo, per aver scritto pagine indelebili di pura passione motoristica.

Nel 2023 il pilota arianese fu uno dei protagonisti dei circuiti verdi assi del volante 1928-1992 presentato ad Avellino.

Una iniziativa encomiabile di Salvatore Tarantino, autore del volume, dedicato proprio alla storia documentata ed illustrata dell’automobilismo in Irpinia di cui Guido Pompeo è stato uno dei protagonisti.

Un momento particolarmente emozionante, carico di ricordi sempre nel 2023 alla fiera di auto e moto d'epoca a Bologna.

Guido Pompeo fu omaggiato dal mitico Bruno Dorigo proprietario del più importante museo Abarth d'Italia in una cascina friulana trasformata in fattoria.

Per Guido fu un momento particolarmente emozionante, carico di ricordi. Una passione maturata negli anni e che ha saputo trasmettere ai suoi figli Angelo e Antonio.

Non solo motori e leggende. A maggio del 2025 a Bacoli alla riscoperta delle origini della famiglia Pompeo. Una domenica da amarcord carica di emozioni e forti legami affettivi. Motoraduni che lo hanno visto protagonista ovunque, anche fuori regione.

Tanti riconoscimenti e attestazioni di stima. Ma questi sono solo alcuni dei ricordi più cari che ci legano ad un grande uomo, una persona perbene e onesta, come lo è del resto la sua famiglia che oggi perde un pilastro del team Pompeo.

Una cronoscalata inaspettata verso il cielo che lo vedrà anche lì, ne siamo certi protagonista e vincente. Buon viaggio Guido Pompeo.