Bologna: Il pilota arianese Guido Pompeo omaggia Bruno Dorigo L'Irpinia mostra i muscoli alla fiera di auto e moto d'epoca

L'Irpinia mostra i muscoli alla fiera di auto e moto d'epoca a Bologna. Il pilota arianese Guido Pompeo che ha conosciuto durante le sue tappe in Italia, il grande Ayrton Senna da Silva, omaggia il mitico Bruno Dorigo proprietario del più importante museo Abarth d'Italia in una cascina friulana trasformata in una fattoria.

La definisce la casa dei sogni, l'automotoclub storico italiano. Per Guido si è trattato di un momento particolarmente emozionante, carico di ricordi. Una passione maturata negli anni e che ha saputo trasmettere ai suoi figli Angelo e Antonio.

La rassegna del capoluogo emiliano è anche l'occasione per il Biscione di festeggiare fra i vari eventi celebrativi, i 60 anni dell’Alfa Romeo Giulia sprint Gt.