Avellino in lutto, tragedia in Friuli: Christian si schianta in moto e muore Christian Aufiero aveva 31 anni

Incidente mortale in Friuli muore giovane avellinese. A perdere la vita Christian Aufiero questo il nome della giovane vittima che, ieri sera, a bordo della propria moto proveniente dal rione Vermigliano a Ronchi dei Legionari e diretto verso il centro cittadino quando, ha perso il controllo per cause ancora al vaglio dei carabinieri, cadendo violentemente al suolo.

Passanti e automobilisti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono giunti prontamente 118 e automedica..

Il tratto di strada di via della Serenissima compreso tra piazzale Donatori di Sangue e via Mameli è stato interdetto al traffico per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi necessari ed è stato riaperto attorno alle 23. Gerardo Rocchetta, ex consigliere comunale di Avellino, ha pubblicato un post con una foto di Christian e un post a corredo: "Non si è mai pronti a ricevere una notizia del genere! Christian, buon viaggio: ti ricorderò con affetto.Sono vicino a tuo padre Ermanno che mi ha visto crescere, ai tuoi fratelli Alex e Renzo

Ciao Christian, non doveva andare così! Riposa in pace".

