Crisi idrica, stop all'acqua nell'avellinese: ecco dove

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Mercoledì 17 Dicembre, nei Comuni di: MUGNANO DEL CARDINALE; OSPEDALETTO D’ALPINOLO; SIRIGNANO; SUMMONTE.

Facendo seguito alla nota ricevuta da E-Distribuzione, nella quale si comunica per il giorno 17 Dicembre 2025, dalle ore 08:00 alle ore 15:30, l’interruzione della somministrazione di Energia Elettrica nel Comune di Volturara irpina, per lavori di manutenzione agli impianti, si precisa quanto segue. Nel corso della giornata di Mercoledì 17 Dicembre potrebbero verificarsi disfunzioni rispetto alla erogazione del Servizio idrico, a causa dei lavori richiesti da E-Distribuzione nel Comune di Volturara irpina. Il personale tecnico di Alto Calore Servizi nella circostanza si adopererà per effettuare manovre sul sistema per evitare la sospensione temporanea del servizio idrico. Pertanto, per il giorno indicato, non è prevista alcuna sospensione integrale, salvo una maggiore sofferenza a carico dei serbatoi posti nelle zone alte con conseguente riduzione temporanea della pressione. Si segnala che, al termine dei lavori di E-Distribuzione, si procederà alla riapertura del flusso idrico e potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità. Si consiglia, tuttavia, di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.a. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale: www.altocalore.it e sui Canali Social. Per casi di effettiva necessità contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430, sempre attivo.