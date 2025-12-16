Pari Opportunità, la sfida dei commercialisti per un futuro senza barriere Il convegno con esperti per promuovere uguaglianza e strategie nella professione

Professione: rompere le barriere, costruire il futuro digitale", questo il titolo dell'interessante convegno che si è tenuto ieri alla Camera di Commercio, organizzato dall'Ordine dei dottori Commercialisti di Avellino, con il comitato pari opportunità guidato da Antonella Freda.

Un focus per promuovere l'uguaglianza e la consapevolezza tra i giovani, contribuendo a costruire una società più inclusiva ed equa - spiega Luigi Mattiello componente del Comitato Pari Opportunità -. L’evento contribuisce alla diffusione di pratiche che favoriscono la diversità e l'inclusione, offrendo anche nozioni e informazioni come uno strumento fondamentale per le organizzazioni che vogliono implementare politiche aziendali efficaci in tema di parità di genere. Siamo particolarmente soddisfatti del convegno, mirato all'utilizzo delle nuove tecnologie per superare ogni divario e differenza. La vera sfida, spiega Mattiello - è capire come i nuovi strumenti possano rendere la nostra professione più accessibile e performante, grazie a nuove consulenze, strategie e collaborazioni.

L’adozione dell’IA può essere una leva potente per colmare i gap di genere, ma solo se guidata da strategie inclusive.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Odcec Mario Lariccia, gli interventi di Antonella Freda, Roberto Meoli , con gli importanti contributi dei relatori Emiliana Mannese (Prof. Ordinario di Pedagogia Generale Sociale – Università degli Studi di Salerno), Antonio Aloisi (Prof. Associato di Diritto del Lavoro Europeo e nuove tecnologie – Università di Madrid), Antonella Zarra, (Case Handler Officier presso D.G. delle Reti di comunicazione e delle tecnologie della Commissione Europea), Giovanna Flora Molettieri, commercialista, Luigi Ingino (Commercialista e R.L. componente Accademia Nazionale UNGCEC ano 2025) Fernando Cuomo (Commercialista e R.L. Presidente collegio dei Revisori UGDCEC di Avellino)

"Abbiamo analizzato come e quanto si stia trasformando la professione, garantendo meno distanze tra generi e generazioni". Conclude Mattiello.