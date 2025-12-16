New Sporting In: altri splendidi risultati nella gara "Campioni Campani" Sprint verso il 2026 per il team ufitano

Nella gara "Campioni Campani", alla Piscina Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli, altri ottimi risultati per la New Sporting In di Ariano Irpino. Primo posto per Ciro Di Lillo e seconda posizione per Piergiorgio Laudati. Grande soddisfazione per il team ufitano, guidato dal tecnico Mario Altavilla. Orrime prestazioni sabato scorso anche per Marta Mariapia Grasso, Miranda Scrima e Andrea Tarantino. Gran finale del 2025 e sguardo già rivolto al calendario del nuovo anno solare con la New Sporting In pronta a nuovi eventi e ad altri traguardi con diversi atleti.