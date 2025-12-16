Nella gara "Campioni Campani", alla Piscina Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli, altri ottimi risultati per la New Sporting In di Ariano Irpino. Primo posto per Ciro Di Lillo e seconda posizione per Piergiorgio Laudati. Grande soddisfazione per il team ufitano, guidato dal tecnico Mario Altavilla. Orrime prestazioni sabato scorso anche per Marta Mariapia Grasso, Miranda Scrima e Andrea Tarantino. Gran finale del 2025 e sguardo già rivolto al calendario del nuovo anno solare con la New Sporting In pronta a nuovi eventi e ad altri traguardi con diversi atleti.
New Sporting In: altri splendidi risultati nella gara "Campioni Campani"
Sprint verso il 2026 per il team ufitano
Foto: New Sporting In
Ariano Irpino.