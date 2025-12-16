Avellino, infortunio per Kumi: rientro nel 2026, i dettagli

Lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra per Justin Kumi. Il centrocampista dell'Avellino, uscito al 12' della ripresa del match perso dai lupi a Catanzaro, salterà sicuramente le ultime due gare del 2025 e rientrerà nel nuovo anno solare. Via immediato al ciclo di terapie utili per il ritorno all'attività sportiva agonistica.
Il comunicato
"L’ U.S. Avellino 1912 rende noto che il calciatore, in seguito all’infortunio occorso durante Catanzaro-Avellino dello scorso sabato 13 dicembre, il calciatore Justin Kumi ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra. Il calciatore inizierà subito il programma di riabilitazione necessario per il ritorno all’attività sportiva agonistica".