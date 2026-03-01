Cipriano: "Sintesi nel PD irpino, fiducioso sul campo largo ad Avellino" "Al nuovo segretario provinciale toccherà anche la responsabilità di chiudere la vicenda Provincia"

Unità per la segreteria provinciale, attesa per le amministrative nel capoluogo con il caos candidati. Il Partito Democratico irpino firma il primo step con il congresso che eleggerà Marco Santo Alaia segretario provinciale Marco Santo Alaia. "Si è concluso un percorso che ha visto Maurizio Petracca, tutta la dirigenza irpina, ma anche il segretario regionale Piero De Luca impegnati a fortificare il Partito Democratico, a tenere le varie sensibilità insieme e ad arrivare a una sintesi. Si chiude, quindi, il percorso congressuale, ci sarà a breve un nuovo segretario e a lui toccherà la responsabilità di guidare tutta una serie di processi che riguardano la Provincia, la Città di Avellino e il rapporto tra la nostra terra e la Regione Campania": così si è espresso Luca Cipriano del Partito Democratico.

"Con Buonopane un rapporto che va chiarito"

Fibrillazioni che il PD sta vivendo anche a Palazzo Caracciolo con il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane: "Si rimane perplessi dagli atteggiamenti del presidente Buonopane che avrebbe da spiegare tanto al PD, ai consiglieri provinciali del PD, ma anche a chi è stato come noi consiglieri comunali della città capoluogo. - ha affermato Cipriano - Il rapporto con il presidente Buonopane è sempre stato complesso, l'ha ricordato Maurizio Petracca ed è un rapporto che va chiarito, senza se e senza ma adesso. Al nostro segretario toccherà anche la responsabilità di chiarire una volta per tutte il rapporto con un rappresentante istituzionale che sembra essere più un nemico del Partito Democratico che un alleato".

"Fiducioso sul campo largo anche ad Avellino"

Sulle amministrative ad Avellino con la ricerca di un'intesa per il campo largo Cipriano si dice fiducioso: "Questa è la vera grande sfida che il segretario del PD e il Partito Democratico, come forza trainante del centrosinistra, dovranno accettare e realizzare nelle prossime settimane, ma direi che è tardi. Meglio nei prossimi giorni. Si è registrato un ritardo nella costruzione di una proposta di centrosinistra, ma sono fiducioso. Sono fiducioso che un campo largo, ampio, coeso e organico, possa costituirsi anche ad Avellino per le prossime elezioni. E sono fiducioso nel senso di responsabilità di tutti. Tutti i partiti, le associazioni e i movimenti che siederanno al tavolo del centrosinistra devono ragionare sull'impegno che stiamo andando ad assumere. Devono capire come possiamo modificare e migliorare la qualità della vita degli avellinesi nei prossimi anni. Devono mettere da parte la politica inconsistente dei veti e delle bocciature e devono, invece, costruire un progetto ampio. Su questo il PD avrà un ruolo, dovrà probabilmente indicare il candidato sindaco. Ci aspettiamo, già nella settimana che si aprirà tra poche ore, delle novità importanti".