BigMama bloccata a Dubai. missili e messaggi di emergenza, sale la tensione La rapper in lacrime: un incubo sono terrorizzata portateci a casa. Bloccato anche lo chef Iaccarino

Sale la tensione a Dubai dove BigMama, la cantante originaria di San Michele di Serino, è rimasta bloccata dopo il dirottamento del volo partito da Malé. Nelle ultime ore, l’artista ha condiviso sui propri canali social un nuovo aggiornamento che aumenta la preoccupazione per quanto sta accadendo negli Emirati Arabi Uniti. In una storia pubblicata sui social, la cantante ha raccontato di aver sentito esplosioni e il passaggio dei missili sopra la città, lanciando un appello alle autorità italiane per accelerare il rientro: "Siamo terrorizzati, vogliamo solo tornare a casa".

Nuove minacce missilistiche negli Emirati

Attraverso una nuova storia pubblicata su Instagram, BigMama ha mostrato ai follower un messaggio di emergenza ricevuto direttamente sul proprio telefono cellulare: “A causa della situazione attuale, di una potenziale minaccia missilistica, cercare immediatamente rifugio nell'edificio sicuro più vicino e tenersi lontani da finestre, porte e aree aperte. Attendere ulteriori istruzioni”.

Tanti italiani bloccati

Dopo l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran nessuno si aspettava che l’onda lunga del conflitto arrivasse fino a Dubai. Eppure, frammenti di un missile hanno colpito The Palm, isola artificiale sede di ville e alberghi extralusso, provocando un incendio di vaste dimensioni al Fairmont hotel e per tutto il pomeriggio di ieri si sono sentiti i boati della contraerea in azione.

Lo chef Iaccarino

«Mai avrei immaginato di sentire il rumore di una guerra», dice lo chef stellato Iaccarino, titolare del don Alfonso 1890, che con la moglie Livia si trovava in un residence che fa parte dello stesso complesso. «Ero fuori a fumare un sigaro, improvvisamente ho sentito un boato e poi ho visto una colonna di fumo». Per tutti è scattata l’evacuazione, per ore, insieme a centinaia di persone, insieme alla moglie è rimasto nel garage sotterraneo del residence, poi l’emergenza è rientrata. «Sono pure andato in spiaggia». Ma è stata solo una breve tregua. Quando a Dubai era da poco passata la mezzanotte è arrivato un nuovo allarme, perché dall’Iran è partita una nuova ondata di missili.

BIgMama: sento i missili sulla testa

«Voglio solo tornare a casa, aiutateci», ha detto la nota cantante BigMama in un video postato sui social. Era di ritorno dalle Maldive, quando il suo aereo è stato dirottato su Dubai e lì è rimasto bloccato per la chiusura dello spazio aereo. «Continuiamo a sentire i missili sulla testa — spiegava in quel video — io sono terrorizzata». Non è l’unica. Sono centinaia, se non più — l’Unità di crisi della Farnesina, che in aeroporto ha mandato personale consolare, sta lavorando a un preciso censimento — i turisti rimasti bloccati.