Avellino, Palmiero: "Consapevoli della fase, ma anche di ciò che dobbiamo fare" Il centrocampista salterà Venezia-Avellino per il quinto giallo in campionato

"Volevamo la vittoria, ma è un punto importante. Volevamo muovere la classifica con un successo, ma ci teniamo la prestazione e il non aver preso gol, cosa che non accadeva dalla trasferta di Bolzano". Così Luca Palmiero si è espresso dopo Avellino-Juve Stabia 0-0. Il centrocampista biancoverde salterà la trasferta di Venezia per il quinto giallo in campionato rimediato nel derby e sul fastidio muscolare, accusato nel finale del match, si è detto fiducioso. Nelle prossime ore sarà comunque valutato tutto dallo staff medico. "Cosa ci sta chiedendo il mister? Chi ha chiesto compattezza perché la Serie B lo impone, ovvero badare alla concretezza, decisiva per portare a casa punti. - ha spiegato Palmiero - Ci sentiamo responsabili della classifica e della fase che viviamo. C'è consapevolezza. La vittoria con il Cesena ci aveva fatto pensare di poter stare tranquilli, ma non è così e le tre sconfitte di fila hanno determinato il momento che stiamo vivendo e che vogliamo chiudere quanto prima. La paura? Ma non credo, anche perché nel finale del match abbiamo provato con alcune soluzioni a centrare il gol decisivo".