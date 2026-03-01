Avellino-Juve Stabia 0-0, tabellino e voti dei lupi: Palmiero out a Venezia Solidità biancoverde in attesa di un cambio di passo offensivo

Un punto in più, clean sheet che mancava dal 29 novembre scorso (Sudtirol-Avellino 0-1), solidità che vince al "Partenio-Lombardi" con il finale di 0-0 tra i lupi e la Juve Stabia. L'Avellino scoprirà nelle prossime ore la distanza sulla zona rossa (+4 sul Mantova, impegnato alle 17.15 in casa contro la Carrarese) per poi vivere il turno infrasettimanale a Venezia. Martedì (ore 20) Ballardini non potrà contare su Palmiero, ammonito per la quinta volta in campionato. Il centrocampista ha accusato anche un fastidio muscolare nei minuti finali. Il tecnico romagnolo ha trovato certezze difensive e attende il cambio di passo nella finalizzazione e nelle soluzioni offensive.

Il tabellino

Serie B

Ventisettesima Giornata

Avellino-Juve Stabia 0-0

Avellino (3-5-2): Daffara 6,5; Cancellotti 6, Simic 6, Enrici 6,5; Missori 6, Palumbo 5,5, Palmiero 6 (36' st Kumi sv), Besaggio 5,5, Sala 5,5; Biasci 6 (21' st Patierno 5,5), Insigne 6 (21' st Russo 5,5). All. Ballardini 6. A disp. Iannarilli, Sassi, Tutino, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Armellino, Le Borgne, Fontanarosa

J. Stabia (3-5-2): Boer; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni (37' st Pierobon), Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Burnete, Gabrielloni (29' st Okoro). All. Abate. A disp. Signorini, Vetrò, Ricciardi, Ciammaglichella, Kassama, Torrasi, Maistro, Dos Santos, Mannini

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Simic (A), Correia (JS), Besaggio (A), Palmiero (A), Dalle Mura (JS)

Assistenti: Palermo e Bitonti

Quarto ufficiale: Arena

VAR e AVAR: Prontera e Del Giovane

Recupero: 1' pt, 4' st