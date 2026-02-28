Grave incidente stradale ad Ariano: padre e figlio si schiantano contro un palo Uno dei due è in prognosi riservata all'ospedale Moscati di Avellino

E' in fase di accertamenti da parte della polizia municipale, la dinamica di un gravissimo incidente stradale avvenuto in centro ad Ariano Irpino.

Un'auto con a bordo, padre e figlio di Montecalvo Irpino, si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione all'altezza del bivio di via San Leonardo, lungo via Nazionale, zona San Giovanni.

La bmw guidata dal 56enne stava percorrendo il tratto in salita, quando improvvisamente è finita violentemente dall'altra parte della strada.

Entrambi gli occupanti sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Ad avere la peggio il figlio dell'uomo, un 27enne, il quale dopo le prime cure prestate nella struttura sanitaria arianese, vista la gravità della situazione, è stato trasferito al Moscati di Avellino. E' stato lo stesso medico di turno Matteo De Luca, insieme al perconale infermieristico ad accompagnarolo in amabulanza nella città ospedaliera. Il giovane, ha riportato purtroppo la frattura di due vertebre cervicali, trauma cranico e lesione da corpo estraneo in un occhio. La prognosi è riservata. Meno gravi le condizioni del genitore, che ha riportato qualche frattura costale ed è sotto osservazione ad Ariano.

Non risultano altre auto o persone coinvolte. Sarà ora la polizia municipale a stabilire con certezza cosa realmente è accaduto.