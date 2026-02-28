Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Ritmo e qualità contro la Carver" La presentazione del prossimo match da parte del coach biancoverde

"Torneremo in campo dopo un altro weekend di pausa, ma siamo pronti e non è cambiato il nostro atteggiamento. C'è stata la giusta intensità negli allenamenti con ottima concentrazione nel lavoro quotidiano per migliorare in tutti gli aspetti": così Ciro Dell'Imperio, coach della Scandone Avellino, alla vigilia del match casalingo contro la Carver Roma, in programma domani (ore 18) al PalaDelMauro. "Dopo la gara contro la Carver avremo la sfida con Caiazzo. Saranno due gare ravvicinate, particolari per il cammino della Serie B Interregionale, ma troveremo il giusto equilibrio tra aspetti tattici e fisici. Ora testa alla Carver, affronteremo la capolista. Ha perso solo due volte in campionato, ha un'identità chiara, ma dovremo portare in campo la nostra consapevolezza e la nostra determinazione. Dovremo misurarci contro un team di alto livello e davanti ai nostri tifosi ci sarà da esprimere ritmi e qualità alla partita".