Ariano: si è costituito alla polizia uno dei cinghiali camminatori in città Ecco che cosa è successo oggi pomeriggio al commissariato del tricolle

Si è "costituito" alla polizia uno dei cinghiali "camminatori" che da giorni sta facendo parlare di sè per le sue scorribande in centro, da rione Valle a via Adinofi, Annunziata, piazza Duomo e villa comunale ad Ariano Irpino.

Se non ci fosse una foto a certificarla sarebbe "una bufala". E invece, l'ungulato, involontariamente, è rimasto intrappolato proprio nel cortile che porta ai box garage del commissariato di polizia, dopo essersi intrufolato all'interno.

La volante di rientro da un servizio, si è vista passare a lato del guidatore, durante l’apertura del cancello, dal cinghiale.

Al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica a causa dalla fuoriuscita dell'animale selvatico lungo la trafficata strada di corso Vittorio Emanuele, i poliziotti, insieme al vice questore Giulio Masini presente sul posto, hanno così deciso di "trattenerlo", attivando nell'immediatezza il protocollo specifico che richiede l’attivazione di una squadra veterinaria specifica per la messa in sicurezza dell’animale al fine di tutelare anche la propria incolumità. Nel frattempo come si può vedere dalla foto in basso, prima di essere trasferito in un luogo idoneo è rimasto a pascolare nei giardini del commissariato.

Se mai ce ne fosse bisogno, l'intervento della polizia ha dimostrato come una problematica del genere si possa risolvere in pochi minuti, adottando tutte le misure necessarie a tutela sia dei cittadini che dell'animale. Di sicuro da oggi pomeriggio c'è un cinghiale in meno a dare pensieri lungo le strade cittadine.

Oltre ad acciuffare ladri, la polizia cattura anche i cinghiali al fine di scongiurare seri pericoli per la collettività, ma del resto è questo il motto degli agenti: esserci sempre!