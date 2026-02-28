Avellino, Laura Nargi: Io candidata? I sindaci non si propongono L'ex sindaca Laura Nargi non scioglie la riserva circa una sua candidatura

Laura Nargi presenta l’associazione “Siamo Avellino”, erede della lista delle comunali 2024, ma non scioglie la riserva sulla sua candidatura a sindaco. Questa mattina al carcere borbonico ha presentato l'associazione con la quale si presenterà alle elezioni amministrative. Oggi non lancio la mia candidatura, ma un progetto potente per la città.

“Oggi io non sto lanciando una mia candidatura, sto lanciando un messaggio molto più potente. Il progetto Siamo Avellino sarà in campo e noi decideremo chi sarà il il sindaco che appoggeremo. Io vi sto annunciando che ci saremo in campo ma non sto annunciando una mia candidatura, ma non voglio nascondermi dietro un dito. I sindaci non si propongono perché – ha continuato - un uomo o una donna da soli al comando fallirebbero come ha fallito la politica in questi in questi anni.

Non è oggi il tempo per parlare di politica. Oggi i protagonisti sono le donne e gli uomini che hanno lavorato a questo progetto. A loro devo attenzione. Noi mettiamo in campo il progetto. Chi sposerà il nostro progetto sarà forse quello giusto".