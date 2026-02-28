Ariano, addette al servizio mensa ancora senza stipendio: promesse disattese Lavoratrici pronte ad incrociare legittimamente le braccia e sarà caos totale

Ad oggi, le addette al servizio mensa scolastica del comune di Ariano Irpino sono ancora in attesa del pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di dicembre e gennaio, nonostante le rassicurazioni fornite sia dall’amministrazione comunale sia dalla società che gestisce il servizio.

Le lavoratrici hanno continuato a garantire, con senso del dovere e grande responsabilità, un servizio essenziale per la comunità scolastica, pur non percependo quanto loro spetta. È inaccettabile che chi assicura quotidianamente un servizio pubblico fondamentale debba farlo senza ricevere il giusto compenso.

A seguire la vicenda con particolare attenzione e determinazione è l'avvocato Mariangela Grasso.

Le promesse non bastano più. Le famiglie hanno diritto alla continuità del servizio, ma le lavoratrici hanno diritto al rispetto della loro dignità e al pagamento puntuale degli stipendi.

Ma attenzione. Qualora la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi immediati, le lavoratrici potrebbero essere costrette ad incrociare legittimamente le braccia, con la conseguente impossibilità di garantire il regolare svolgimento del servizio mensa.

L'appello

"Si chiede un’assunzione di responsabilità chiara e concreta e si auspica un intervento urgente e risolutivo da parte dei soggetti competenti, al fine di evitare ulteriori disagi alle famiglie e tutelare la dignità e i diritti delle lavoratrici coinvolte".