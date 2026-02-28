Anniversario Osvaldo Sanini: concorso letterario nelle scuole Il poeta e giornalista genovese internato a Grottaminarda dal regime fascista nel 1941

Oggi, 28 febbraio 2026, ricorre il 64° anniversario della morte di Osvaldo Sanini, il poeta e giornalista genovese internato a Grottaminarda dal regime fascista nel 1941, una figura di spicco che nella comunità ha lasciato un segno indelebile e che si cerca di onorare sempre al meglio.

Lo scorso anno l'amministrazione comunale ha voluto ricollocare la targa commemorativa, risalente al 1979, a Largo Sedile, sull'abitazione dove l'intellettuale visse fino al 1962 nonostante il suo "confino" fosse terminato già nel 1942, un'iniziativa che ha visto una grande partecipazione da parte dei ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino e dei cittadini di Grottaminarda che hanno avuto il piacere di conoscere Osvaldo Sanini.

Quest'anno il progetto che si intende portare avanti è l'istituzione di un concorso letterario a lui dedicato che renda ancor più protagonisti i ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino affinchè ne custodiscano in futuro la memoria.

"Il Comune di Grottaminarda - spiega la delegata alla promozione delle attività culturali, Marilisa Grillo - in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, intende indire la I^ edizione del concorso letterario “Osvaldo Sanini” per diffondere la conoscenza della sua opera. Gli studenti traendo ispirazione dagli scritti e dalla vita del Sanini, dovranno preparare elaborati di diverse tipologie, testi, disegni, video con tracce differenziate per ordine di scuola in modo da adattarsi al meglio al loro percorso formativo. Naturalmente questo lavoro comporterà un tuffo nella storia e un approfondimento su temi di grande attualità, uno per tutti la pace.

L'obiettivo della nostra amministrazione è quello di continuare a dare lustro ad una figura importante per Grottaminarda che ha contribuito all'istruzione di diverse generazioni di grottesi e che le generazioni del futuro devono continuare a ricordare".