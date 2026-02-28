Tommaso Paradiso da Sanremo: "Ciao Ariano Irpino, ti voglio tanto bene"

"Ciao Ariano Irpino, ti voglio tanto bene, non vedo l'ora di tornarci presto". Sono le parole di Tommaso Paradiso in quota, tra i favoriti alla vittoria del festival, rivolte alla sua terra d'origine. Un mini video da "segugio" quello realizzato da Pamela De Pasquale alle prese con "Terre d'Irpinia" nel quartier generale di Sanremo.
Era il due agosto 2018 quando in un'affolla manifestazione estiva organizzata dalla pro loco all'interno della villa comunale, gli venne consegnata, la "Cittadinanza onoraria e le chiavi del paese.
Una onorificenza che Tommaso, spesso e a sorpresa in visita ad Ariano, nella sua abitazione di via Annunziata, custodisce con orgoglio e grande riconoscenza.
A Paradiso gli venne consegnato anche un volume molto bello realizzato dall’amministrazione provinciale di Avellino, sui castelli medievali d’Irpinia tra cui quello normanno della città del tricolle.
E chissà che non possa tornare presto sul tricolle, magari prorio da vincitore del festival di Sanremo 2026.