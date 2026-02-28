LIVE | Avellino-Juve Stabia 0-0: via al secondo tempo Al "Partenio-Lombardi" in campo per la ventisettesima giornata di Serie B

La gara Avellino-Juve Stabia

46' - Via al secondo tempo.

Fine primo tempo: Avellino-Juve Stabia 0-0

43' - Missori per Insigne: mancino con Boer che respinge in angolo.

41' - Biasci va di pallonetto, ma non supera Boer. Palla sul fondo.

38' - Soluzione biancoverde sulla fascia sinistra, Sala al centro per Biasci, deviazione di Giorgini e angolo. Dal corner ancora Biasci, rimessa dal fondo.

32' - Poche emozioni al "Partenio-Lombardi". Ritmi bassi. Ci prova Leone, palla alta sopra la traversa.

13' - Missori per Biasci, sponda verso Insigne: palla ben distante dallo specchio.

9' - Ci prova Insigne: chiude Boer.

5' - Daffara super: cancella il tentativo di testa di Dalle Mura girando tutto in angolo.

0' - Avellino con il 3-5-2, ma con novità: Ballardini schiera Enrici braccetto sinistro e Cancellotti a destra nella linea difensiva. C'è Besaggio per lo squalificato Sounas. In attacco il tandem Insigne-Biasci. Febbre per Milani, nemmeno in panchina. Juve Stabia con il 3-5-2 e c'è Correia a centrocampo con Burnete in attacco.

Il tabellino

Serie B

Ventisettesima Giornata

Avellino-Juve Stabia 0-0

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Insigne. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Sassi, Tutino, Patierno, Russo, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Reale, Armellino, Le Borgne, Fontanarosa

J. Stabia (3-5-2): Boer; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Burnete, Gabrielloni. All. Abate. A disp. Signorini, Vetrò, Ricciardi, Pierobon, Ciammaglichella, Kassama, Torrasi, Maistro, Dos Santos, Mannini, Okoro

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Palermo e Bitonti

Quarto ufficiale: Arena

VAR e AVAR: Prontera e Del Giovane