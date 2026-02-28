LIVE | Avellino-Juve Stabia 0-0: via al secondo tempo

Al "Partenio-Lombardi" in campo per la ventisettesima giornata di Serie B

live avellino juve stabia 0 0 via al secondo tempo
Avellino.  

La gara Avellino-Juve Stabia

46' - Via al secondo tempo. 

Fine primo tempo: Avellino-Juve Stabia 0-0

43' - Missori per Insigne: mancino con Boer che respinge in angolo. 

41' - Biasci va di pallonetto, ma non supera Boer. Palla sul fondo. 

38' - Soluzione biancoverde sulla fascia sinistra, Sala al centro per Biasci, deviazione di Giorgini e angolo. Dal corner ancora Biasci, rimessa dal fondo. 

32' - Poche emozioni al "Partenio-Lombardi". Ritmi bassi. Ci prova Leone, palla alta sopra la traversa. 

13' - Missori per Biasci, sponda verso Insigne: palla ben distante dallo specchio. 

9' - Ci prova Insigne: chiude Boer. 

5' - Daffara super: cancella il tentativo di testa di Dalle Mura girando tutto in angolo. 

0' - Avellino con il 3-5-2, ma con novità: Ballardini schiera Enrici braccetto sinistro e Cancellotti a destra nella linea difensiva. C'è Besaggio per lo squalificato Sounas. In attacco il tandem Insigne-Biasci. Febbre per Milani, nemmeno in panchina. Juve Stabia con il 3-5-2 e c'è Correia a centrocampo con Burnete in attacco.

Il tabellino

Serie B
Ventisettesima Giornata
Avellino-Juve Stabia 0-0
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Insigne. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Sassi, Tutino, Patierno, Russo, D'Andrea, Kumi, Sgarbi, Reale, Armellino, Le Borgne, Fontanarosa
J. Stabia (3-5-2): Boer; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Burnete, Gabrielloni. All. Abate. A disp. Signorini, Vetrò, Ricciardi, Pierobon, Ciammaglichella, Kassama, Torrasi, Maistro, Dos Santos, Mannini, Okoro
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Palermo e Bitonti
Quarto ufficiale: Arena
VAR AVAR: Prontera e Del Giovane

