Dubai, Big Mama in lacrime: ci volano missili sulla testa, fateci tornare a casa L'appello della rapper di San Michele di Serino si Instagram: siamo tantissimi sono terrorizzata

Appello disperato di Big Mama, la rapper di San Michele di Serino, sui social. La cantante, di ritorno da una vacanza alle Maldive, racconta quanto le è accaduto.

Aereo dirottato

«Sono partita dall'aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto. Poi ci hanno portato in un hotel a Dubai e ora ci pregano di restare qui, non muoverci e stare molto attenti» spiega. Big Mama è bloccata negli Emirati come molti altri italiani, coinvolti loro malgrado dall'escalation di attacchi nel Golfo, dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran.

La paura

Poi la parte più accorata: «Continuiamo a sentire i missili sopra la nostra testa, io sono terrorizzata. siamo in tantissimi nella stessa situazione. Voglio solo tornare a casa, fate circolare questo video. Ho tanta, tanta, tantissima paura e voglio solo rientrare a casa» l'appello di sperato che rivolge ai suoi fan.Dubai, Big Mama in lacrime: "Siamo tantissimi con i missili sulla testa. Fateci tornare a casa".

Il vicesindaco Delle Grazie

Il Vicesindaco di San Michele di Serino Antonio Delle Grazie esprime vicinanza alla concittadina BigMama e a tutti gli italiani bloccati a Dubai

"In queste ore di forte preoccupazione internazionale, sento il dovere – umano prima ancora che istituzionale – di esprimere la mia più sincera vicinanza alla nostra concittadina BigMama, attualmente bloccata a Dubai a causa della chiusura degli spazi aerei conseguente agli attacchi militari che stanno interessando l’area mediorientale. Dopo il video che ha pubblicato su Instagram, nel quale traspare comprensibilmente la paura e l’incertezza di questi momenti, il mio pensiero va a lei, alla sua famiglia e a tutti i nostri connazionali che stanno vivendo ore di ansia lontani dall’Italia. Tra loro anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, impossibilitato a rientrare nel nostro Paese.

Dietro ogni crisi internazionale non ci sono solo equilibri geopolitici, ma persone in carne ed ossa, famiglie che attendono notizie, madri, padri, figli che sperano di poter riabbracciare i propri cari. Ogni guerra porta con sé paura, instabilità e sofferenza per chi non ha alcuna responsabilità nei conflitti.

La solidarietà

Da amministratore e da cittadino, mi appello al buon senso della comunità internazionale affinché prevalgano dialogo, responsabilità e diplomazia. Fermare le guerre non è solo una scelta politica: è un dovere morale verso i civili e verso le future generazioni.

La vicinanza

Auspico con tutto il cuore che tutti i nostri connazionali – compresa la nostra BigMama – possano tornare al più presto sani e salvi a casa, riabbracciando le proprie famiglie.

Siamo con te Big Mama

Come Amministrazione comunale vigileremo sull’evolversi della situazione e, per quanto nelle nostre possibilità, saremo vicini alle famiglie e a tutti coloro che stanno vivendo queste ore con apprensione. San Michele di Serino si stringe attorno alla sua concittadina e a tutti gli italiani coinvolti, nella speranza che questo momento di tensione lasci presto spazio alla pace e alla sicurezza. Conclude Antonio Delle Grazie, Vicesindaco di San Michele di Serino.