Venezia-Avellino: le probabili formazioni, rotazioni tra mediana e attacco Alle 20 la sfida al "Penzo" per il ventottesimo turno di campionato

Senza Pandolfi, Milani, Izzo (dovrebbe essere l'ultima indisponibilità per il difensore), il lungodegente Favilli e lo squalificato Palmiero, l'Avellino ha raggiunto Venezia, dove alle 20 i lupi scenderanno in campo per affrontare gli arancioneroverdi al "Penzo". Ballardini ritrova Sounas, ma non potrà contare su Palmiero, squalificato. Se il pacchetto arretrato vola verso la conferma dopo il clean sheet firmato con la Juve Stabia (Daffara in porta e linea difensiva composta da Cancellotti, Simic ed Enrici), a centrocampo Palumbo dovrebbe essere il regista con Sounas mezzala sinistra e Kumi in vantaggio su Besaggio per completare il reparto in una rotazione che coinvolge anche l'attacco. Sulle corsie ci saranno Missori e Sala. Sgarbi e Tutino potrebbero definire l'ulteriore coppia offensiva nella gestione Ballardini. Capolista dal modulo speculare: 3-5-2 con Stankovic tra i pali e la difesa che vedrà la presenza di Schingtienne, Svoboda e Sidibé. A centrocampo, con Hainaut e Haps sulle fasce, ci saranno Dagasso, Busio e Doumbia. In attacco Yeboah farà coppia con Lauberback, in vantaggio su Adorante.

Le probabili formazioni

Serie B

Ventottesima Giornata

Venezia-Avellino

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sidibé; Hainaut, Dagasso, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Lauberback. All. Stroppa. A disp. Grandi, Plizzari, Franjic, Korac, Sagrado, Venturi, Bohinen, Compagnon, Farji, Lella, Perez, Pietrelli, Adorante, Casas

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Kumi, Palumbo, Sounas, Sala; Tutino, Sgarbi. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Patierno, Russo, D'Andrea, Biasci, Reale, Armellino, Le Borgne, Besaggio, Sassi, Fontanarosa, Insigne

Arbitro: Mucera

Assistenti: Ceolin e Monaco

VAR e AVAR: Ghersini e Monaldi