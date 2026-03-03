Avellino Basket, Lewis: "Pronti alla fase clou del campionato" Venerdì sera la sfida contro la Wegreenit Urania Milano per la squadra irpina

"È stata una pausa utile per centrare la miglior condizione fisica, per lavorare su alcuni aspetti, ma non vediamo l'ora di tornare a giocare": così Jaren Lewis si è espresso in apertura della settimana che porterà l'Unicusano Avellino Basket alla sfida contro la Wegreenit Urania Milano, in programma venerdì sera. "Vogliamo firmare il passo per dare un ulteriore sprint al nostro campionato. Siamo pronti. - ha spiegato la guardia/ala della squadra irpina - Sarà sicuramente una gara difficile, ma come tutte le gare in trasferta. Dovremo farci trovare pronti e dare il massimo contro una squadra che sta facendo molto bene, ma noi siamo in fiducia e dovremo confermarla. Dovremo controllare i rimbalzi e credo che questa sarà una delle chiavi del match. Cerchiamo di fare il nostro meglio per giocarci i playoff, ma ci tocca ragionare di gara in gara. Vedremo alla fine dove arriveremo. È la fase clou? Sì, oramai ci siamo. Il momento è decisivo e dovremo dare tutto per raggiungere i nostri obiettivi. Coach Di Carlo ha creduto in questa squadra. Ci ha chiesto di credere in lui ed è stato bravo. Ci ha permesso di restare concentrati. Vogliamo raggiungere insieme i nostri obiettivi".