Avellino, furto di infissi a Valle: obbligo di presentazione ai due incensurati L'arresto è stato convalidato, ma ai due è stata applicato l'obbligo di presentazione alla pg

di Paola Iandolo

Sono accusati di furto di infissi nelle case popolari di Valle: il Gip del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto dei due incensurati, arrestati venerdì dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. I due accusati di danneggiamento e furto aggravato, ieri sono comparsi davanti al Gip Pasquale Cerrone per l’udienza di convalida dell’arresto. Il 50enne e il 41enne - entrambi incensurati - sono stati difesi dall’avvocato Marino Capone .

La ricostruzione

I due sono stati bloccati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino all’uscita dall’immobile mentre caricavano il materiale che avrebbero asportato. Infatti, al termine della perquisizione personale e veicolare era stata trovata all’interno del furgone, numerosa merce già rubata dall’immobile per un valore di circa 5mila euro. I due , quindi, erano stati dichiarati in arresto e messi a disposizione della Procura della Repubblica. Al termine dell’udienza di convalida il Gip ha applicato nei confronti dei due soggetti, incensurati, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.