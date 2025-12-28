Il derby è della Givova Scafati: Avellino Basket ko (72-80) Sconfitta per la squadra irpina in un PalaDelMauro da Curva Sud e tribune sold-out

La Givova Scafati vince il derby contro l'Unicusano Avellino Basket. La squadra irpina è stata superata al PalaDelMauro con il risultato di 72-80 nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A2 in un PalaDelMauro da Curva Sud e Tribune Terminio e Montevergine sold-out. Walker e Caroti con Allen guidano il roster di Vitucci alla vittoria. All'Avellino Basket non bastano i 20 punti di Lewis con Chandler e Mussini in doppia cifra. "Una partita come la immaginavo. - ha affermato il coach degli irpini, Di Carlo - La trappola era dietro l'angolo con tutti questi infortuni ed acciacchi. Abbiamo faticato a prendere ritmo e c'è stata poca forza mentale. Ciò non toglie il merito dei nostri avversari che hanno giocato un'ottima partita. Siamo tutti molto dispiaciuti, ma da questa partita prendo le cose positive, penso che abbiamo grandi margini per migliorare".

Il tabellino

LNP Serie A2

Diciannovesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Givova Scafati 72-80

Parziali: 10-18, 21-14, 20-25, 21-23

Avellino: Jaren Lewis 20 (5/11, 2/3), J.J. Chandler 11 (2/3, 1/3), Federico Mussini 10 (1/2, 2/5), Mikk Jurkatamm 9 (2/2, 1/5), Alexander Cicchetti 7 (3/6, 0/0), Alessandro Grande 7 (2/3, 1/6), Giacomo Dell'Agnello 6 (2/4, 0/0), Andrea Zerini 2 (0/4, 0/0), Giovanni Pini (0/3, 0/0), Mattia Fianco, Giacomo Donati, Cosimo Costi. All. Gennaro Di Carlo

Scafati: Caleb Walker 20 (8/11, 1/3), Lorenzo Caroti 19 (1/1, 3/7), Terry Allen 15 (3/5, 3/5), Marco Mollura 9 (0/1, 3/6), Bruno Mascolo 8 (3/8, 0/2), Nazzareno Italiano 6 (1/1, 1/2), Rei Pullazi 3 (0/1, 0/1), Antonio Iannuzzi (0/3, 0/1), Adrian Chiera (0/0, 0/1), Lucas Fresno. All. Francesco Vitucci