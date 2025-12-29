Avellino: pronte le prime uscite, i dettagli sulla rosa biancoverde L'apertura della sessione invernale è dietro l'angolo e diversi calciatori sono ai saluti

L'obiettivo di inserire le caratteristiche mancanti o aggiuntive per il modulo su cui Raffaele Biancolino sta lavorando nelle ultime settimane e la necessità di sfoltire la rosa per la lista della Serie B: ecco come si muoverà il direttore sportivo Mario Aiello in casa Avellino e sono già diverse le operazioni in uscita ormai finalizzate dal ds biancoverde. Due le trattative definite dal club irpino con il Latina dell'ex direttore sportivo dei lupi, Luigi Condò: Sonny D'Angelo, rientrato per fine prestito nella scorsa estate e fuori lista sin dall'inizio del torneo, sarà ceduto a titolo definitivo e firmerà un contratto biennale con i pontini che abbracceranno anche Antonio De Cristofaro. Il centrocampista, fuori lista a causa della lunga fase di recupero dall'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, andrà a Latina con la formula del prestito e con l'obiettivo della continuità tecnica per il rilancio completo. Matteo Marchisano, invece, giocherà con il Giugliano nella seconda parte della stagione. L'esterno ex Cavese si trasferirà in gialloblu con la formula del prestito. Nonostante l'utilizzo nei finali delle ultime due sfide di campionato, Facundo Lescano appare destinato all'uscita. Dopo i rumors dalla Serie C è spuntata l'ipotesi dell'Olimpia Asuncion con un'offerta all'Avellino da parte dei paraguaiani per il cartellino dell'argentino. Lescano valuterà la prospettiva sudamericana con il club che ha vinto 3 Coppe Libertadores e una Coppa Intercontinentale nel 1979. Emmanuel Gyabuaa tornerà all'Atalanta Under 23 per poi presumibilmente trovare continuità in una big di Serie C al pari Andrea Cagnano, Claudio Manzi e Michele Rigione. Giuseppe Panico piace all'Arezzo.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

In evidenza gli under

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Rientri dai prestiti

D'Angelo (2026)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa)