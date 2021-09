Covid, 18 contagi dopo una festa di matrimonio: è incubo focolaio ad Avella Avevano tutti preso parte allo stesso banchetto nunziale

Emergenza covid e focolai torna l'incubo del contagio a catena ad Avella dove sono 18 le persone risultate positive al virus, dopo aver preso parte ad una festa di matrimonio. Si tratta degli invitati, parenti, amici degli sposi che hanno preso parte al banchetto nunziale in provincia di Napoli. Nei giorni precedenti erano già emersi altri contagi nel comune del mandamento comunque riferibili allo stesso evento nunziale, che si è tenuto dieci giorni addietro. Fortunatamente le condizioni delle persone sono buone, erano tutti vaccinati. Ma sono stati predisposti altri tamponi per accertare eventuali nuovi casi di corovirus. I sindaci intanto predicano cautela e invitano tutti ad osservare le regole anti contagio da covid per evitare nuovi positivi. Ieri in Irpinia sono stati accertati 24 casi di contagio. Il tasso di incidenza balza al 5,77% e iniziano ad essere riscontrati anche i primi casi di positività tra le scuole. A Domicella e Rotondi i primi episodi con classi in quarantena e alunni isolati in attesa di nuovi tamponi.