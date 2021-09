Apple Pie lancia la Rivoluzione Familiare - il diritto di essere genitori Venerdì la presentazione del progetto rivolto ai single e alle coppie Lgbt

Venerdì 1° ottobre, alle ore 17:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna "Rivoluzione Familiare", promossa dall'associazione "Apple Pie: l'amore merita LGBT+", che ha sede nel capoluogo irpino.

L'intento del progetto è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, la società civile e la politica, sull’urgenza di modificare la Legge 184/1983, estendendo la possibilità di adottare a coppie LGBT+ e a persone single - a prescindere dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere - che ritengano di aver maturato adeguata disponibilità ad accogliere un figlio e che abbiano le caratteristiche psicoattitudinali per farlo; così come avviene già da tempo in molti altri paesi dell’Unione europea.

In Italia, ad oggi, è negata questa opportunità, nonostante sia in vigore il principio del superiore interesse del minore - da tutelare in ogni formazione sociale - e che proprio le evidenze scientifiche abbiano mostrato come sia coppie LGBT+ che persone single siano in grado di fornire a un bambino il giusto apporto materiale ed emotivo, al pari delle coppie etero.

«Non c'è pregiudizio che tenga», infatti, è il motto di "Rivoluzione familiare", iniziativa che ha già ottenuto il patrocinio da più di 100 realtà, tra associazioni e operatori dell'informazione, sparse su tutto il territorio nazionale.

Durante la presentazione, interverranno: Antonio De Padova, presidente dell'associazione "Apple Pie: l'amore merita LGBT+"; Immacolata Festa, psicoterapeuta; e l'avvocato Nadine Sirignano. Angelantonio Citro, portavoce dell'associazione, farà da moderatore. Nel corso dell'evento, inoltre, verrà proiettato lo spot realizzato per la promozione della campagna e verranno mostrate alcune testimonianze video.