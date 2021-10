Tragedia ad Avellino, è morto il dottore Gennaro Bellizzi: aveva 63 anni Un malore non gli ha lasciato scampo Dolore e cordoglio nella sua Ariano, dove da anni lavorava

Dolore e sconcerto in Irpinia per la morte del dottore Gennaro Bellizzi, cardiologo e dirigente medico dell'Asl di Avellino in forze all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Risveglio tragico per l'intera provincia irpina per il decesso del noto professionista, amato e stimato da tutti. Il dottore Bellizzi è stato stroncato da un attacco cardiaco improvviso mentre si trovava a casa sua intorno alle ore 6. Bellizzi era primario del reparto di cardiologia presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, professionista stimatissimo con uno straordinario curriculum alle spalle. Padre di cinque figli, è sempre stato animato da una grande passione politica. Diciassette anni fa la morte del suo adorato fratello Mimmo Bellizzi, assessore al comune di Avellino. Già direttore sanitario del Frangipane, da lunghissimi anni primario del reparto di cardiologia dell'ospedale arianese, Gennaro Bellizzi è stato medico autentico, sempre vicino ai suoi malati, assistiti, che ha curato senza risparmiarsi. In queste ore la notizia del suo decesso sta rapidamente facendo il giro della provincia intera. La comunità del Tricolle e quella del capoluogo irpino sono riunite da un condiviso sentimento di dolore e cordoglio. Il dottore Bellizzi, dopo lunghi anni di lavoro al Frangipane, è diventato una vera e propria istituzione per la comunità di Ariano, tant'è che la comunità voleva farlo cittadino del Tricolle, conferendogli una cittadinanza onoraria. Un progetto che stava per completarsi in queste settimane, dopo aver raccolto unanimi consensi a Palazzo di Città. Dolore che si aggiunge al dolore per la provincia irpina. Solo pochi mesi fa era morto un altro medico simbolo dell'impegno per i paesi dell'alta Irpina e Valle Ufita. A marzo scorso era morto il dottore Angelo Frieri anche lui colpito da un malore, che lo aveva portato al ricovero nella rianimazione del Moscati, dove dopo alcuni giorni di agonia si era spento. Stamane anche la caserma dei vigili del fuoco di Avellino è a lutto per la morte del cardiologo, fratello del comandante Mario Bellizzi. Una delegazione dei caschi rossi ha voluto subito raggiungere il comandante per stare accanto al numero uno della caserma di contrada Quattrograne, in queste tragiche ore. Il dottore Bellizzi lascia sua moglie, i suoi adorati figli, i fratelli Mario e Annamaria, primario di medicina generale del Frangipane, i familiari, parenti e amici tutti. I funerali del Dottore Gennaro Bellizzi si terranno domani, venerdì 29 ottobre, nella chiesa di San Ciro alle ore 15, partendo da via Campane numero 8.