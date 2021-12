Celzi, ci risiamo. A via San Nicola riecco il canotto per uscire di casa Protezione civile in soccorso dei residenti

Il maltempo concede una tregua in Irpinia ma a Celzi di Forino si rivedono le solite scene ormai da decenni. I residenti di via San Nicola sono esasperati, ancora alle prese con la strada allagata e costretti ad utilizzare il gommone della Protezione civile per uscire da casa e “guadare” il fiume all'esterno delle loro abitazioni. Problemi atavici a cui non si riesce a trovare una soluzione ormai da 30 anni. In un misto di rabbia e rassegnazione gli abitanti si muniscono di stivaloni e santa pazienza per affrontare altre giornate difficili a causa del maltempo. Il sindaco Olivieri precisa che gli interventi portati a termine negli ultimi mesi hanno permesso di ridurre sensibilmente il livello dell'acqua ma ancora molto resta da fare e si spera nei fondi imminenti del Ministero per risolvere definitivamente le criticità.