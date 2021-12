Vaccini, tocca ai bambini: oggi i primi 210. Tomeo: fondamentale, troppi contagi I dati. Stamane riapre la piattaforma alle ore 9 per prenotarsi per le terze dosi

Il covid dilaga in Irpinia e sono due le vittime registrate nelle ultime 24 ore. E’ morto ieri all’ospedale San Giuseppe Moscati, nel reparto Covid di Malattie infettive, un paziente di 66 anni di Cicciano, ricoverato dal 13 dicembre nell’ospedale di Avellino. L’uomo non era vaccinato ed era affetto dal altre comorbilità. Solo poche ore prima un’altra vittima del coronavirus. A perdere la vita era stata una ottantenne vaccinata contro il virus, ma affetta da serie patologie. Guardando ai numeri in Irpinia i decessi sono stati 5 in 15 giorni. Isolati e casa e in quarantena anche a Natale i nuovi 51 positivi accertati dall'Asl nelle ultime verifiche sanitarie. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 942 tamponi effettuati sono risultate positive al virus 51 persone: 4, ad Altavilla Irpina, 12 tra Avellino e Caposele, dove si allarga il focolaio scoppiato a scuola e che vede isolato a casa anche il sindaco Lorenzo Melillo, 4 i casi accertati a Chiusano di San Domenico, altrettanti a Monteforte, 2 a Contrada, altrettanti a Mugnano, un caso per comune tra Frigento, Rotondi, Quadrelle, Nusco, San Michele di Serino, Solofra e Lioni e 3 a Mercogliano e altrettanti a San Martino Valle Caudina, 5 i residenti nel comune di Montoro altrettanti a Pratola Serra. E stamane ha riaperto alle ore 9 la piattaforma per iscriversi per la somministrazione del vaccino anticovid. “Una occasione preziosa – spiega il medico dell’Asl Matteo Tomeo -. Ognuno deve fare la propria parte. Siamo preoccupati per il numero crescente di contagi tra i bambini tra i 5 e 11 anni. Per questo da stamane ci auguriamo che ogni genitore sia contento di raggiungere le scuole hub in cui inizieremo a vaccinare i più piccini”. Le scuole scelte sono il palazzotto di Avellino, il liceo Mancini di Solofra e il Galiani di Montoro. Ieri sono state 3216 le dosi inoculate anche nel drive through di Pianodardine dove le operazioni sono filate lisce a conferma di un sistema sicuro e rodato. “Intanto stamane si riparte per prenotare la prima dose e terza dose “booster” e “addizionale” presso i Centro Vaccinali attivi a partire dal 17 dicembre fino a giovedì 23 dicembre – spiega Tomeo - . I cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Centri Vaccinali attivi accedendo al link

https:/opendayvaccini.soresa.it/. Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose. Da venerdì al 23 dicembre saranno attivi gli hub sparsi sul territorio per accelerare con la campagna vaccinale”.