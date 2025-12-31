Giunta Fico, l'Adips Campania si congratula con Morniroli: buon lavoro assessore La nota

L’Associazione Dirigenti Politiche Sociali della Campania si congratula con Andrea Morniroli, nuovo assessore regionale alle Politiche

Sociali e all’Istruzione.

Il presidente dell’Associazione Dirigenti Politiche Sociali della Campania, Carmine De Blasio, esprime sentite congratulazioni ad Andrea Morniroli per la sua nomina ad Assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione della Regione Campania.

«Accogliamo con favore la nomina di una figura di spessore come Andrea Morniroli – dichiara De Blasio – il cui impegno sul campo, la competenza e la visione inclusiva rappresentano un’opportunità per rafforzare le politiche sociali regionali e il sistema integrato dei servizi».

L’Associazione auspica che questa nuova fase possa essere l’occasione per rilanciare il ruolo strategico degli Ambiti Territoriali Sociali, veri snodi operativi delle politiche di welfare, valorizzando il confronto con i dirigenti e i territori.

«Riteniamo fondamentale – prosegue De Blasio – che la Regione promuova con forza sinergie istituzionali strutturate, capaci di trasformare le risorse e le norme in interventi efficaci e duraturi, centrati sui reali bisogni delle persone. Da parte nostra ci sarà concreta collaborazione e sincero impegno nel realizzare obbiettivi comuni».