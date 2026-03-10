Centro storico e futuro urbano, Vallone: "Due giornate intense" Proposte e visioni per la città storica di Ariano Irpino dopo la zonizzazione del puc

Centro storico e futuro urbano. "Sono state due giornate davvero intense". Ad affermarlo è il vice sindaco del comune di Ariano Irpino Grazia Vallone.

"L'architetto Bruno Discepolo e il modello Sirena, la prima esperienza di pubblico privato per la gestione della riqualificazione degli edifici del centro storico di Napoli: 30% risorse pubbliche e 70% dei privati. La governance pubblico privata ha garantito uno statuto capace di indurre l'emersione del lavoro nero, di affidamenti alle imprese non camorriste, sicurezza sui cantieri, di mantenere nel tempo i buoni risultati dell'intervento con il libretto delle manutenzioni. Si è arrivato un sistema virtuoso che ha creato un indotto di 1.500 cantieri e 15.000 lavoratori, ha portato ad un salto di qualità nell' edilizia a Napoli..

Particolarmente interessante è stato il tavolo di progettazione partecipata con gli ordini professionali.

Proposte e visioni per la città storica di Ariano dopo la zonizzazione del puc. Gli ospiti hanno espresso giudizi positivi, sui lavori di riqualificazione che stanno interessando il centro storico e che restituiranno un volto dignitoso e decoroso alla città.

La nota del comune di Ariano Irpino:

Il comune di Ariano Irpino desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all'incontro di oggi dedicato alla discussione del Piano Urbanistico Attuativo (Pua) del Centro Storico.

La vostra presenza e il vostro contributo sono stati fondamentali per avviare un dialogo costruttivo tra istituzioni, professionisti e cittadini. Insieme, abbiamo fatto un importante passo verso la definizione di linee guida che favoriranno la rigenerazione e la riqualificazione del nostro amato centro storico.

Un ringraziamento speciale va al presidente e al collegio dei geometri e a tutti gli esperti che hanno condiviso le loro competenze e visioni.

Continuiamo a lavorare insieme per valorizzare la nostra identità storica e rendere il nostro centro un luogo attrattivo e vivibile per tutti".