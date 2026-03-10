Lavori Lioni-Grottaminarda: mobilitazione oggi dei comuni in Valle Ufita A farsi promotore dell'incontro il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera

Questa mattina alle ore 10:30 nella sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda, mobilitazione dei comuni interessati dal tracciato e di tutte le sigle sindacali, per sollecitare la ripresa dei lavori ed il completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda. Invitati anche Confindustria ed Ance, associazione nazionale costruttori edili.

A farsi promotore dell'incontro il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera: "I lavori devono ripartire! Lo abbiamo scritto nella locandina, l'ho detto anche in occasione dell'incotro di martedì con l'assessore regionale Vincenzo Cuomo.

È una battaglia che non siamo disposti a perdere - afferma il primo cittadino - la Contursi/Lioni /Grottaminarda, lo ribadiamo per l'ennesima volta, è un'arteria fondamentale per far uscire le nostre aree dall'isolamento, un tassello necessario nell'insieme di infrastrutture che stanno sorgendo sul nostro territorio, non a caso viene definita “la strada dei due mari”, perché collegherà il Tirreno e l’Adriatico".

"Dopo 13 anni di lavori, non possiamo assolutamente permetterci di fermarci proprio adesso, per gli ultimi venti chilometri tra Sant'Angelo dei Lombardi e Grottaminarda - aggiunge Marisa Graziano, assessore a trasporti, stazione Irpinia, piattaforma logistica e valorizzazione del territorio del comune di Grottaminarda - C'è anche l'aspetto occupazionale che ci preoccupa enormemente.

Siamo fiduciosi che prevalga il buon senso e che si proceda con la massima celerità alle quattro perizie di variante necessarie per riprendere i lavori senza ulteriori interruzioni".