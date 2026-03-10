Lavori Lioni-Grottaminarda: mobilitazione oggi dei comuni in Valle Ufita

A farsi promotore dell'incontro il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera

lavori lioni grottaminarda mobilitazione oggi dei comuni in valle ufita

"Dopo 13 anni di lavori, non possiamo assolutamente permetterci di fermarci proprio adesso, per gli ultimi venti chilometri tra Sant'Angelo dei Lombardi e Grottaminarda"

Grottaminarda.  

Questa mattina alle ore 10:30 nella sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda, mobilitazione dei comuni interessati dal tracciato e di tutte le sigle sindacali, per sollecitare la ripresa dei lavori ed il completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.  Invitati anche Confindustria ed Ance, associazione nazionale costruttori edili.

A farsi promotore dell'incontro il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera: "I lavori devono ripartire! Lo abbiamo scritto nella locandina, l'ho detto anche in occasione dell'incotro di martedì con l'assessore regionale Vincenzo Cuomo.

È una battaglia che non siamo disposti a perdere  - afferma il primo cittadino - la Contursi/Lioni /Grottaminarda, lo ribadiamo per l'ennesima volta, è un'arteria fondamentale per far uscire le nostre aree dall'isolamento, un tassello necessario nell'insieme di infrastrutture che stanno sorgendo sul nostro territorio, non a caso viene definita “la strada dei due mari”, perché collegherà il Tirreno e l’Adriatico". 

"Dopo 13 anni di lavori, non possiamo assolutamente permetterci di fermarci proprio adesso, per gli ultimi venti chilometri tra Sant'Angelo dei Lombardi e Grottaminarda -  aggiunge  Marisa Graziano, assessore a trasporti, stazione Irpinia, piattaforma logistica e valorizzazione del territorio del comune di Grottaminarda - C'è anche l'aspetto occupazionale che ci preoccupa enormemente.

Siamo fiduciosi che prevalga il buon senso e che si proceda con la massima celerità alle quattro perizie di variante necessarie per riprendere i lavori senza ulteriori interruzioni".

Ultime Notizie