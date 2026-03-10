Il valore della donna nel mondo rurale: imprenditrici irpine a confronto Convegno di Coldiretti a Morra De Sanctis

A Morra De Sanctis in Irpinia, nella splendida location del Castello dei principi Biondi Morra si è tenuto il convegno sul valore della donna nel mondo rurale, che ha visto un’importante partecipazione di imprenditrici irpine.

"Il 2026 - afferma Coldiretti Avellino - è stato proclamato dalla Fao l’anno internazionale della donna agricoltrice con lo scopo di stimolare riforme ed investimenti in grado di ridurre le disuguaglianze di genere che continuano a penalizzare le donne in agricoltura".

E' stato un evento molto partecipato. Ha aperto i lavori la padrona di casa, il sindaco Fiorella Caputo e, hanno partecipato al dibattito Il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, l’assessore all’agricoltura della regione Campania Maria Carmela Serluca e l’onorevole Rosetta D’Amelio. Le conclusioni sono state affidate a Veronica Barbati presidente di Coldiretti Avellino.