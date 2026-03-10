"Avete curato nostra madre, mostrando grande competenza e umanità" La lettera di due sorelle indirizzata al reparto di chirurgia dell'ospedale di Arianon Irpino

"Desideriamo utilizzare lo spazio del vostro quotidiano per esprimere pubblicamente un sincero ringraziamento al reparto di chirurgia dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, una realtà sanitaria che merita di essere riconosciuta per la professionalità e l’umanità con cui svolge il proprio lavoro".

Inizia così la lettera di due sorelle, di un comune irpino, indirizzata alla nostra redazione e rivolta al personale sanitario dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

"Lo scorso 26 febbraio nostra madre, di cui omettiamo il nome per tutelarne la privacy, è stata sottoposta a un delicato intervento di asportazione di una grossa cisti retroperitoneale. L’operazione, eseguita dal direttore del reparto dottor Guglielmo Sullo insieme alla sua equipe, si è conclusa con pieno successo.

A lui e ai suoi collaboratori va il nostro più sentito apprezzamento per la competenza, la precisione e l’attenzione dimostrate in ogni fase del percorso chirurgico.

Durante i giorni di degenza abbiamo potuto constatare direttamente anche l’eccellente funzionamento del reparto.

Medici, infermieri e operatori socio-sanitari si distinguono per disponibilità, professionalità e autentica umanità nei confronti dei pazienti. In momenti delicati come quelli legati a un intervento chirurgico, trovare accanto a sé personale preparato ma anche attento alla dimensione umana della cura rappresenta un valore di grande importanza.

Per questo riteniamo doveroso segnalare pubblicamente l’impegno e la dedizione di tutto il personale del reparto di chirurgia, che ogni giorno svolge il proprio lavoro con grande senso di responsabilità e con profondo rispetto della dignità dei pazienti.

Un ringraziamento sincero va dunque al dottor Sullo, alla sua equipe e a tutto il personale medico e assistenziale che ha seguito nostra madre con competenza, attenzione e grande professionalità.

Con gratitudine. AR e RR".