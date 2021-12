Carlo,7 anni e la gioia del vaccino: Il covid fa paura, un mostro da sconfiggere Un successo la prima giornata di vaccini per i più piccoli

Lotta al covid e vaccini ai bimbi con meno di 12 anni, parte la campagna in Irpinia, tra spazi dedicati e sorrisi di medici e personale specializzato. Si chiama Andrea, ha sette anni, ed è il primo bambino under 12 vaccinato in Irpinia. AUn hub speciale per lui quello del Regina Margherita di Piazza Garibaldi. “E’ stato contento e collaborativo. Un piccolo ometto che ha mostrato sicurezza e volontà - Ha voluto fare un selfie con noi – racconta emozionato il medico vaccinatore –“. Dopo poco è toccata a Carlo, anche lui sette anni e le idee chiare: “Ha voluto lui stesso vaccinarsi – racconta mamma Valentina -. Mi ha esplicitamente chiesto di potersi sottoporre alla somministrazione della dose – spiega la mamma –. Io, come genitore, non ho esitato perchè dopo due anni di lunga e difficile pandemia dobbiamo affidarci con serenità alla scienza, ai medici, completando questo percorso di immunizzazione di massa“. “Mi sono voluto vaccinare perché ho paura del coronavirus – spiega Carlo -. Ci ho ragionato. Voglio poter andare a scuola e stare con i miei amici spensierato e felice. Ho paura del covid e solo così posso sconfiggerlo”. Tutto fila liscio in questo pirmo giorno di vaccini agli under 12. La manager dell’Asl Maria Morgante ha fatto visita a genitori e bambini nei tre hub tra Ariano, Avellino e Montoro. “Siamo soddisfatti – spiega Morgante -. Oggi è stato un inizio sereno per i più piccoli. Stiamo procedendo con tutte le varie fasi della campagna. Il numero dei contagi tra i bambini cresce giorno dopo giorno, vaccinare i piccoli di questa età rappresenta un passaggio necessario".