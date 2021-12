Niente aperitivo, la movida si ribella: "Complimenti De Luca, così ci uccidete" Lo sfogo dei proprietari dei locali dopo l'ordinanza che impone lo stop ai brindisi di Natale

Anche ad Avellino c'è rabbia dopo l'ordinanza del governatore De Luca che impone lo stop ai brindisi di Natale e Capodanno. I locali della movida si ribellano. “Complimenti, dopo due anni di restrizioni e uno di vaccini questa è l'ennesima beffa – tuona Gianpio Genovese proprietario dell'Ultra Beat Cafè - un accanimento inspiegabile nei nostri confronti. Lo dicano chiaramente se c'è un disegno per “ammazzare” determinate categorie commerciali. In quel caso noi chiudiamo tutto e andiamo all'estero perchè così la situazione è diventata insostenibile. Rispettiamo tutte le regole, dai green pass ai vaccini fino alle sanificazioni e al distanziamento e ci ritroviamo punto e a capo. E' inammissibile un provvedimento del genere, soprattutto se poi a Salerno si consentono assembramenti per le Luci d'Artista. Siamo ostaggi di una politica che decide tutto e il contrario di tutto: mi sembra di stare di fronte a un'armata Brancaleone. A questo punto l'unica arma che ci resta è la disobbedienza civile: loro ci chiudono e noi non paghiamo”.