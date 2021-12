Vaccini, Cisl Pensionati contro la Morgante: "Anziani lasciati nella confusione" Il sindacato scrive alla manager: "Intervenga per porre fine ai disagi"

Non si placano le polemiche per i disagi legati alla campagna vaccinale, specie per gli anziani. LA Cisl Pensionati scrive alla manager Asl Maria Morgante. Ecco il testo della missiva:

Gentile Dottoressa,

mentre stiamo assistendo a nuovi attacchi da parte di questo micidiale virus e delle sue mutazioni, che stanno colpendo anche l’Irpinia, l’ASL che Lei dirige si è dimenticata che occorre vaccinare con la terza dose le persone fragili, anziane, e portatrici di handicap. Questa organizzazione sindacale denuncia, ancora una volta, una confusione totale nell’affrontare un problema vitale per molti cittadini, una disorganizzazione nell’erogazione di un servizio che crea un disagio enorme alla popolazione. Invece di aprire le prenotazioni occorreva procedere in via immediata alla convocazione dei soggetti fragili e dei portatori di handicap e non abbandonarli ad una affannosa ricerca degli HUB vaccinali che effettuano le terze dosi lontano dalle proprie abitazioni. Stiamo parlando di persone che deambulano con difficoltà e non usano auto dovendo far ricorso a familiari ed a volontari. Ed è ancora più vergognoso, nonostante le prenotazioni con tanto di orari, far attendere tante persone anziane al vento e alla pioggia che manifestano, contrariamente ad una esigua parte della popolazione, la loro volontà a vaccinarsi per se stessi e per le persone che sono a loro vicine, assolvendo ad un dovere civico che tutti i cittadini dovrebbero sentire in questa calamità sanitaria. Si chiede pertanto un Suo pronto intervento per superare i disagi sopportati in questi giorni.