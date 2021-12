Stop brindisi e aperitivi, Festa contro De Luca: "Ingiusto generalizzare" L'ordinanza del governatore ancora motivo di scontro

Il sindaco Gianluca Festa è stato sempre molto critico con le ordinanze restrittive del governatore De Luca e neanche stavolta perde occasione per attaccare il numero uno della Giunta regionale sulla gestione dell’emergenza Covid in questa quarta ondata.

Lo spunto è l’ordinanza della discordia di palazzo Santa Lucia che vieta brindisi e aperitivi durante le feste, a cominciare da Natale e Capodanno.

Festa ribadisce un concetto già illustrato altre volte. “Questi provvedimenti andrebbero calibrati da realtà a realtà e non generalizzare come fa De Luca. La comunità avellinese in questi due anni di pandemia si è sempre contraddistinta per grande responsabilità e prudenza, trovo ingiusto mettere tutti nello stesso calderone".

"Certo - chiosa il primo cittadino a margine dell'accensione dell'albero della solidarietà dell'Ugl - io avrei regolamentato, avrei ordinato, avrei controllato scrupolosamente ma non avrei vietato”.