Covid, il Prefetto: "Durante le feste non trasformiamo le case in piazze" La Spena avverte: "Il contagio cresce, bisogna essere prudenti"

“Non trasformiamo le case in piazze, in queste feste rispettiamo le regole”. Il monito arriva dal prefetto di Avellino Paola Spena a margine dell'iniziativa “Comete d'Irpinia”, un momento di speranza per uscire presto da questa pandemia.

Ma per farlo è necessario continuare a essere prudenti e responsabili. “Bene in questo senso – aggiunge - l'ordinanza regionale che vieta brindisi e aperitivi a Natale e Capodanno quando anche noi intensificheremo i controlli. L’Irpinia, nel complesso, si sta comportando bene. Ci sono stati molti controlli relativamente al trasporto e agli esercizi pubblici e mi sento di dire che, rispetto al numero dei controlli effettuati, le sanzioni sono state poche. Ora rispettiamo l’ordinanza regionale che prevede maggiori restrizioni nei giorni di festa. Bisogna stringere un po' le maglie perché l’incremento dei contagi è evidente. Ovviamente mi rendo conto che ci possa essere qualche disagio da questo punto di vista ma è altresì innegabile che l’aumento dei contagi debba renderci tutti più cauti e prudenti".

Finalmente - aggiunge la Spena - è iniziata anche la campagna di vaccinazione pediatrica. Spero che anche questo possa favorire maggiore serenità nei contesti familiari. Abbiamo in programma un nuovo comitato nella giornata di lunedì. Ovviamente ci concentreremo sulle festività natalizie e ne faremo un altro in prossimità del Capodanno. Feste di piazza non ce ne possono essere ma questo non ci esime dall’avere comportamenti corretti e il mio invito è di non utilizzare le case private per assembrarsi, altrimenti sarebbe tutto inutile".

Intanto nelle ultime ore sono state somministrate 4.097 dosi di vaccino così suddivise: 90 a Monteforte Irpino, 82 a Mirabella Eclano, 136 a Sant’Angelo dei Lombardi, 36 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi, 521 ad Avellino, 94 a Montoro, 312 a Solofra, 318 ad Ariano Irpino Vita, 61 a Vallata, 184 ad Atripalda, 175 a Moschiano, 183 a Cervinara, 159 a Montefalcione, 170 a Grottaminarda, 65 a Mercogliano, 66 ad Altavilla Irpina, 183 a Mugnano del Cardinale, 153 a Montella, 129 a Bisaccia, 84 a Lioni, 88 MMG, 336 nelle aziende, 23 a domicilio, 54 presso le Case Circondariali, 118 pediatriche e 276 presso il Drive through di Avellino.